GO!2025, Amirante “La scherma si fa ambasciatrice di dialogo e fratellanza europea”

GORIZIA (ITALPRESS) – “La scherma si fa ambasciatrice di dialogo e fratellanza europea con la manifestazione preagonistica e promozionale, realizzata nell’ambito di Go!2025. Un evento dedicato allo sport, soprattutto praticato dai bambini, è un elemento culturale fondamentale tra due Stati che per tanto tempo sono stati divisi e la valenza è anche rafforzata dal luogo simbolo in cui questo evento si tiene, la Piazza Transalpina, simbolo della prima capitale della cultura condivisa: la Regione sostiene quindi con convinzione un evento che vede bambini delle due nazioni sfidarsi in uno sport così nobile e così antico come la scherma e che lancia un messaggio di pace e collaborazione che parte da questo luogo e vorremmo andasse ben oltre il confine dello Stato e della nostra regione”. Lo ha commentato l‘assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, intervenendo alla manifestazione preagonistica e promozionale in svolgimento oggi in Piazza Transalpina/TRG Evrope sul confine tra Gorizia e Nova Gorica.

L’iniziativa, organizzata dal Comitato Regionale Fis Friuli Venezia Giulia con il patrocinio del Comune di Gorizia e in collaborazione con l’asd Fratelli d’Armi, si inserisce nel calendario ufficiale di Go!2025 – Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura, e vede protagonisti un centinaio di giovani schermidori nati tra il 2015 e il 2019, provenienti da Italia e Slovenia. Peculiarità dell’evento è la pedana di gara, posizionata esattamente sulla linea di confine: metà in territorio italiano e metà in territorio sloveno. Un gesto fortemente simbolico, che trasforma la competizione in un ponte ideale tra due nazioni, attraverso i valori comuni dello sport e dell’amicizia.

“Da ex sportiva e agonista nel tennis ho disputato molti triangolari in Slovenia, Croazia e Austria e ho sempre potuto apprezzare il confronto tra livelli tecnici: allenarsi e gareggiare sempre nello stesso territorio e con gli stessi avversari non consente di crescere quindi anche dal punto di vista dello sport sicuramente è un messaggio molto positivo” ha aggiunto Amirante.

Alle premiazioni sono intervenuti, tra gli altri, Eliseo Stella, presidente del Comitato regionale Federazione italiana scherma Fvg, il consigliere nazionale Paolo Menis e Jan Golobic, segretario nazionale della Federazione slovena scherma e altre autorità civili del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

(ITALPRESS).