Gnv, Nadalini “Nel 2025 quattro nuove navi”

MILANO (ITALPRESS) - "Per l'anno 2025 GNV si propone con quattro nuove navi. Una già arrivata a gennaio, già messa in rotta sulla Genova-Palermo, una seconda che arriverà a giugno e la terza e la quarta che arriveranno a dicembre, con ben undici mesi di anticipo rispetto alla consegna. Avranno un impatto di inquinamento fino al 50% in meno rispetto alle vecchie navi. Sono altamente tecnologiche e con elevati standard di qualità". Lo ha detto Laura Nadalini, Passengers Key Account di Gnv, a margine di un evento a Milano con Bluvacanze e Ota Viaggi. xm4/sat/mca1