GM Production, “Quinn” unico corto italiano all’European Film Festival di Lille

LILLE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ha preso il via il 6 marzo, con la cerimonia d’apertura, il prestigioso “European Film Festival” di Lille, tra i più antichi e importanti festival di cortometraggi in Francia, riconosciuta piattaforma di scoperta per nuovi talenti, giunto quest’anno alla sua quarantaduesima edizione. “QUINN”, diretto da Gianluca Mangiasciutti e Stefano Usberghi, tra i primi corti prodotti nel 2025 da Andrea Cicini per GM Production, è l’unico corto italiano selezionato per la kermesse in corso fino all’11 marzo. Per sei giorni Lille si trasforma in una vetrina del talento europeo del cinema. Tra anteprime, incontri e scoperte cinematografiche, il festival celebra la ricchezza e la diversità delle storie che attraversano il continente in un appuntamento che conferma come il cinema continui a essere uno spazio privilegiato di dialogo tra culture, capace di raccontare l’Europa attraverso le immagini e le emozioni dei suoi autori. QUINN è stato proiettato per la prima volta in anteprima internazionale per il numeroso pubblico del festival, all’interno della sezione “LA GOUTTE DE TROP”, nell’ambito della Competizione Ufficiale 4, la sezione che raccoglie cortometraggi che catturano l’istante in cui la pressione si trasforma in frattura. Quattro le proiezioni al pubblico, l’ultima martedì 10 marzo.

Opera breve, della durata di 20 minuti, distribuita da Sayonara Film, QUINN mette al centro della storia un giovane alla ricerca della propria identità sessuale, che dopo aver subito un brutale pestaggio notturno decide di mettersi sulle tracce del proprio aggressore. Ad interpretare QUINN, due giovani promesse del cinema italiano, Costantino Seghi e Filippo De Carli, alle prese con due ruoli complessi, interpretati magistralmente, soprattutto con il linguaggio dei volti e dei corpi. “QUINN di fatto ha dato il via alle attività di GM Production, la nostra divisione cinema affidata alla responsabilità di Cristina Borsatti – ha commentato Andrea Cicini, CEO di Gruppo Matches – e lo ha fatto con una storia originale che affronta temi sentiti e attuali come quelli della ricerca della propria identità e della privazione della libertà. Vederlo selezionato e proiettato in questo contesto di appassionati ed esperti della straordinaria formula del cortometraggio e soprattutto di fronte a così tanti giovani è un grande motivo d’orgoglio per Gruppo Matches e per GM Production”. “Tra l’altro – ha aggiunto Cicini – ho il piacere di annunciare che QUINN è stato selezionato anche per il 17mo LGBT+ Film Festival Poland 2026 che si terrà tra il 10 e il 18 aprile 2026 in Varsavia, Cracovia, Poznan, Breslavia e online e parteciperà anche alla selezione del pubblico per Best Feature Film / Best Documentary / Best Short Film / Best Animation / del Festival. Il viaggio continua”.

“L’opportunità di una anteprima mondiale all’European Film Festival di Lille è un prezioso riconoscimento del lavoro svolto per QUINN, primo passo di una neonata casa di produzione che ha puntato tutto sul valore delle emozioni, sul coraggio e la sensibilità di affrontare temi capaci di far riflettere sul nostro presente e sulla competenza di un team giovane, talentuoso e motivato – commenta così da Lille Cristina Borsatti, Responsabile di GM Production, al termine della prima proiezione -. Ringraziamo gli organizzatori del Festival e la Giuria per la Selezione Ufficiale, per la possibilità offerta a QUINN di concorrere a fianco di opere così singolari e per averci consentito di respirare l’aria di questo Festival che riunisce, in uno spazio di sperimentazione e in una vetrina unici, registi emergenti, professionisti dell’industria cinematografica europea e pubblico appassionato attorno alla forma breve del cinema”.

