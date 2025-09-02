Global Sumud Flotilla, Tajani “Terroristi a bordo? Non mi risulta”

ROMA (ITALPRESS) - "Israele ha diritto a far rispettare le proprie leggi, ma che quelli" della Global Sumud Flotilla "siano dei terroristi non mi risulta, a meno che non ci sia a bordo qualcuno noto come terroristaà non sono dei terroristi a mio giudizio. Bisogna sempre dire la verità e usare un linguaggio appropriato". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della visita ai bambini palestinesi in cura presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli. xb1/col4/mca1