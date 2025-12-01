Gli scenari presenti e futuri del turismo al centro del Forum Biztravel

MILANO (ITALPRESS) - Gli scenari presenti e futuri del Turismo e sul settore dei viaggi d’affari sono stati i protagonisti della giornata di confronto che si è tenuta al Palazzo del Ghiaccio di Milano per l’evento Biztravel, il Forum nato nel 2003 da un’idea del presidente del Gruppo Uvet, Luca Patanè. Tra i relatori del BizTravel Forum anche Daniela Santanchè, Ministro del Turismo; Valerio De Molli, Managing Partner e Amministratore Delegato di The European House – Ambrosetti; Joerg Eberhart, CEO ITA Airways; Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia; Fredric Lindgren, Vice President, Agency Sales EMEA, Travelport; James Adams, Executive Vice President and Chief Commercial Officer, International – Avis Budget Group. f50/sat/fsc/gsl