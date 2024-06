Gli italiani in vacanza scelgono l’hotel

ROMA (ITALPRESS) - Sette italiani su dieci andranno in vacanza quest'estate e spenderanno 1.097 euro a persona, secondo quanto rileva il motore di ricerca voli e hotel Jetcost. L'hotel è la sistemazione che ottiene le preferenze del 64% dei vacanzieri, meglio che affittare un appartamento. Le altre opzioni sono gli aparthotel e le case rurali. Solo il 2% prevede di andare in campeggio. I viaggi in Italia, in famiglia e in auto sono le opzioni più gettonate. Agosto è il mese in cui si viaggia di più. fsc/gsl