PADOVA (ITALPRESS) – Si chiude con uno splendido secondo posto dell’Italia, nella prova a squadre, lo storico “Trofeo Luxardo” di Padova, la tappa più attesa del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Piazza d’onore e applausi scroscianti del pubblico dell’Arena Kioene per il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri. I ragazzi del ct Nicola Zanotti si sono arresi soltanto in finale contro l’Ungheria, dopo una prestazione sontuosa, che li ha visti battere Gran Bretagna, Spagna e Corea, e che fa seguito alla trionfale giornata di ieri nella competizione individuale vinta da Michele Gallo e con Giovanni Repetti sul terzo gradino del podio.

Senza il capitano Luigi Samele, precauzionalmente a riposo ma comunque in panchina al fianco dei compagni, sostituito da Matteo Neri, e con il supporto di Aldo Montano nella nuova veste di Team Mentor della sciabola azzurra, il ct Zanotti ha fatto ruotare tutti gli elementi del quartetto. L’Italia – testa di serie numero 4 del tabellone e dunque ammessa di diritto agli ottavi di finale – ha debuttato con il successo per 45-39 sulla Gran Bretagna, in un match a lungo equilibrato, chiuso con l’allungo nella nona e ultima frazione di Luca Curatoli. Nei quarti la sfida con la Spagna è stata combattuta punto a punto: gli sciabolatori italiani, sempre in vantaggio, sono riusciti a imporsi 45-40, staccando così il biglietto per la semifinale contro la Corea. Qui, grazie a una grande prova di squadra, l’Italia, trascinata dall’entusiasmo del pubblico di casa, ha rimontato uno svantaggio di nove stoccate al team asiatico. Decisivo è stato il terzultimo parziale di Matteo Neri (in staffetta con Michele Gallo), che ha rimesso in carreggiata gli azzurri, prima che Pietro Torre tenesse il match in equilibrio affidando a Luca Curatoli, artefice di un grande assalto contro Kim, la chiusura con il successo per 45-42. Nella finalissima contro l’Ungheria del tri-olimpionico Aron Szilagyi, gli azzurri hanno pagato una falsa partenza, tentando invano di riavvicinarsi nella parte finale dell’incontro, vinto dai magiari con il punteggio di 45-30.

Dopo un quinto posto ad Algeri e un quarto a Varsavia, arriva così a Padova il primo podio stagionale in Coppa del Mondo per l’Italia del ct Zanotti, che splende d’argento tornando in “zona medaglie” a quasi sette mesi di distanza dal bronzo vinto al Mondiale del Cairo 2022. Weekend da incorniciare, dunque, per la sciabola maschile italiana al Trofeo Luxardo. Ottime premesse a un mese dall’inizio della Qualifica Olimpica per i Giochi di Parigi 2024.

Si ferma a poche stoccate dal podio, invece, la corsa di Michela Battiston nella gara individuale della prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Atene. La friulana, 6^ classificata, è la migliore delle azzurre nella competizione sulle pedane greche.

Il percorso di Michela Battiston è iniziato con la vittoria nel tabellone da 64 contro la tedesca Funke con il punteggio di 15-9 per poi superare nel turno da 32 la polacca Kozaczuk all’ultima stoccata con un emozionante 15-14. La sciabolatrice dell’Aeronautica Militare, che si allena al Dauno Foggia, ha poi avuto la meglio sulla numero 1 del ranking mondiale, l’azera Bashta, sempre con un finale al cardiopalma, chiudendo per 15-14. Nei quarti di finale lo stop per Michela Battiston è arrivato contro la greca Gkountoura, che l’ha spuntata 15-10. Ad un passo dal tabellone delle migliori 8 Rebecca Gargano ed Eloisa Passaro, protagoniste di prestazioni più che positive. La partenopea dell’Aeronautica Militare è stata battuta nel tabellone da 16 dalla francese Rifkiss all’ultimo respiro con il 15-14 mentre la veneta delle Fiamme Oro ha visto la sua gara chiudersi contro l’ucraina Kharlan per 15-9.

Così le altre italiane: 18^ Rossella Gregorio, 22^ Chiara Mormile, 23^ Mariella Viale, 36^ Martina Criscio, 46^ Giulia Arpino, 74^ Alessia Di Carlo, 78^ Claudia Rotili, 80^ Benedetta Baldini, 82^ Sofia Ciaraglia.

Domani la prova di Coppa del Mondo di Atene si chiuderà con la gara a squadre: Italia in pedana con Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston e Chiara Mormile.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

