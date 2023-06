ROMA (ITALPRESS) – Gli Aerosmith, la band rock formata da Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford e Joey Kramer, hanno annunciato l’uscita della raccolta definitiva “Greatest Hits” per Universal Music/Capitol che sarà pubblicata il 18 Agosto 2023. La pubblicazione, che documenta tutta la loro carriera, celebra cinque decenni di hit e contiene fino a 44 brani scelti dalla band, in varie edizioni, standard e deluxe con packaging curato dagli stessi Aerosmith; il preordine dei vari prodotti sarà disponibile a partire da giovedì 22 giugno 2023.

Per la prima volta nella storia del gruppo, la versione Super Deluxe Edition di Greatest Hits riunisce in un’unica tracklist 44 canzoni che rappresentano i diversi periodi della carriera degli Aerosmith. Sono i cinque decenni della band in tutto il loro crudo e potente splendore rock’n’roll: dai successi degli anni ’70 come “Dream On”, “Walk This Way”, “Toys In The Attic” e “Sweet Emotion” con quella sua incredibile linea di basso creata da Hamilton e l’iconica intro di chitarra di Joe Perry, al dominio delle radio rock degli anni ’90 con “Crazy”, “Cryin'” e “I Don’t Want To Miss A Thing”.

La raccolta soddisferà sicuramente i fan della band, sia quelli che li seguono dagli esordi che il pubblico più giovane che si avvicina solo ora alla musica degli Aerosmith. Vero oggetto da collezione, la versione Super Deluxe Edition è presentata in una lussuosa confezione esclusiva con vinile colorato, quattro litografie in bianco e nero e splendide fotografie dal vivo, oltre a foto iconiche e rare della band che testimoniano la loro ascesa dalla scena locale di Boston allo status odierno di megastar mondiali.

