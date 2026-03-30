Gli 80 anni di Dori Ghezzi, cantante e storica compagna di Fabrizio De André

ROMA (ITALPRESS) – Compie 80 anni oggi Dori Ghezzi, cantante e storica compagna di Fabrizio De André. Nata a Lentate sul Seveso, si avvicina alla musica giovanissima. Gli anni Sessanta sono il suo primo terreno di gioco: un periodo vivace, segnato dal boom economico e da una nuova voglia di leggerezza. I

nizia con brani pop e melodici che incontrano il gusto del pubblico, ma già si intravede in lei una sensibilità diversa, una ricerca espressiva che andrà ben oltre i confini della musica commerciale. Il grande pubblico la scopre anche grazie alla collaborazione con Wess, con cui forma un duo amatissimo negli anni Settanta.

La loro intesa artistica è evidente e li porta fino al Festival di Sanremo, dove conquistano il pubblico con canzoni che entrano rapidamente nella memoria collettiva. È una fase importante della sua carriera, che la consacra definitivamente come voce riconoscibile della musica italiana.

Ma è l’incontro con Fabrizio De André a segnare una svolta decisiva, non solo artistica ma anche personale. Con lui, Dori Ghezzi intraprende un percorso più profondo, fatto di musica d’autore, impegno e sperimentazione. La loro relazione diventa una delle più iconiche della cultura italiana, simbolo di un’unione basata su libertà, rispetto e condivisione artistica.

Uno degli episodi più drammatici della loro vita – il rapimento in Sardegna nel 1979 – mette a dura prova entrambi, ma rivela anche una straordinaria forza interiore. La cantante affronta quella esperienza con lucidità e dignità, qualità che continueranno a caratterizzarla anche negli anni successivi.

Dopo la scomparsa di De André, Dori Ghezzi sceglie una strada meno esposta mediaticamente, ma non meno significativa. Diventa una custode attenta dell’eredità artistica del cantautore, impegnandosi nella promozione della sua opera e nella diffusione della cultura musicale. In questo ruolo dimostra ancora una volta la sua sensibilità e il suo rispetto per l’arte.

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