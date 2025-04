ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi anni si è fatto notare soprattutto per le sue partecipazioni a programmi televisivi per i quali siede in giuria come “Tale e quale show” di Carlo Conti e “Amici” di Maria De Filippi (nella fase serale,). Ma Cristiano Malgioglio, che il 23 aprile di anni ne compie 80, è molto più dei suoi costumi stravaganti e delle sue osservazioni a volte sopra le righe. Giuseppe Cristiano Malgioglio da Ramacca (in provincia di Catania) è, innanzi tutto, un grande autore di canzoni. Nel suo curriculum figurano brani come “L’importante è finire”, “Cocktail d’amore”, “Forte forte forte” e “Gelato al cioccolato (portati al successo rispettivamente da Mina, Stefania Rotolo, Raffaella Carrà e Pupo) che tutti hanno canticchiato almeno una volta nella vita.

La sua vita lavorativa inizia nientemeno che alle Poste: è il primo impiego che trova una volta arrivato a Genova dalla Sicilia. Il capoluogo ligure è la culla di cantautori come Gino Paoli, Luigi Tenco e Fabrizio De André ed è proprio quest’ultimo a procurargli il primo appuntamento con una casa discografica. Nel 1974 “Ciao cara come stai?”, il brano che ha scritto per Iva Zanicchi, vince il Festival di Sanremo e segna l’inizio di una serie di collaborazioni con le più grandi interpreti, da Mina a Ornella Vanoni, da Patty Pravo a Marcella Bella, da Dori Ghezzi a Giuni Russo e tante altre. Nel 1977 pubblica anche un album, “Scandalo” che, però, non ottiene grande successo come accade, invece, al secondo, “Sbucciami”. Ne seguiranno tanti altri (ne ha pubblicati una trentina) mentre il successo si allarga anche all’America Latina.

Nel 2000 arriva anche la notorietà televisiva: Massimo Giletti lo vuole al suo fianco in “Casa Raiuno” e lo stesso fa Carlo Conti ne “I Raccomandati” nel quale gli affida il ruolo dell’opinionista “cattivo”. Negli anni sarà opinionista anche al “Grande fratello” (sia con la conduzione di Alessia Marcuzzi sia con quella di Barbara D’Urso) di cui diventa un concorrente per la seconda edizione della versione vip così come due volte a “l’Isola dei famosi” condotta prima da Simona Ventura e, poi, da Nicola Savino. Lavora anche con Piero Chiambretti in “Grand Hotel Chiambretti” e in “CR4 – La Repubblica delle donne”. Come conduttore, nel 2022, propone su Rai2 “MI casa es tu casa”. Nel 2024 Malgioglio, che non ha mai nascosto la sua omosessualità, pubblica il disco “Fernando”, dedicato a Cristiano Ronaldo. Un altro campione, Mauro Icardi, qualche anno prima gli aveva ispirato il singolo “O maior golpe do mundo (mi sono innamorato di tuo marito”.

Malgioglio, infine, ha preso parte anche ad alcuni film come “Di che peccato sei” di Pierfrancesco Pingitore e “Viva l’Italia” di Massimiliano Bruno. Della sua vita privata si sa che è fidanzato con Furkan, quarantenne nutrizionista turco, e che ha adottato tre ragazzi cubani: William, Riccardo e Omara ai quali ha raccontato di essere molto legato.

