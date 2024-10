ROMA (ITALPRESS) – “Riduzione della durata dei processi civili e penali, digitalizzazione di oltre 5 milioni di fascicoli giudiziari, oltre 7 mila assunzioni nella polizia penitenziaria e 250 milioni di euro per l’edilizia carceraria, 7 trattati bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale e più fondi per il rimborso delle spese legali in favore degli imputati assolti in via definitiva con formula piena. Sono soltanto alcuni dei provvedimenti approvati e avviati dall’esecutivo Meloni in due anni di Governo in campo di riforma della Giustizia”. Così la deputata di FdI, Carolina Varchi, capogruppo in commissione Giustizia alla Camera.

“Abbiamo lavorato con determinazione per ridurre i tempi della giustizia e fornire strumenti più moderni, avvicinando il nostro sistema giudiziario agli standard europei e rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”, ha aggiunto.

“Il Governo Meloni ha mantenuto la parola data: una giustizia più efficiente e con maggiori risorse. Abbiamo messo la parola fine all’abuso d’ufficio che limitava l’attività degli amministratori locali, al fine di ridare slancio all’azione amministrativa e all’economia dei territori e, grazie all’attenzione del ministro Nordio, è stato possibile avviare la riforma sulla separazione delle carriere, in modo da differenziare finalmente il percorso di chi è chiamato a giudicare i cittadini da quello di chi ha l’incarico di muovere le accuse e rendere così più equilibrato il rapporto tra difesa e accusa nel corso del processo. Nelle carceri, lasciate per troppo tempo all’abbandono, abbiamo garantito la sicurezza degli agenti e del personale che ogni giorno si adoperano con impegno, portando anche al completo le piante organiche degli educatori. Con l’istituzione di un gruppo di intervento operativo contro le rivolte e l’introduzione del reato di rivolta negli istituti penitenziari, abbiamo posto fine a un vuoto legislativo che metteva a rischio l’ordine e la sicurezza all’interno delle strutture carcerarie”, ha concluso Varchi.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Varchi-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]