Giustizia più vicina ai cittadini, 3 nuovi Uffici di prossimità nell’Agrigentino

AGRIGENTO (ITALPRESS) - La giustizia è sempre più vicina ai cittadini anche nell'Agrigentino, con l'apertura di tre uffici di prossimità a Campobello di Licata, Racalmuto e Raffadali. La presentazione si è svolta al Tribunale di Agrigento nell’ambito della sesta Conferenza tematica del progetto promosso dal Ministero della Giustizia e realizzato dalla Regione Siciliana con il supporto di Formez. xa9/fsc/gtr