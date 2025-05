Giustizia, Parodi “Le difficoltà riguardano tutta l’Italia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Mi piacerebbe poter dire che la magistratura opera con difficoltà solo in alcuni luoghi, ma non è così perché tali difficoltà riguardano tantissimi luoghi: sicuramente in Sicilia ci sono grossi problemi ma ci sono anche in Piemonte, Veneto, Calabria". A dirlo è il presidente nazionale dell'Anm Cesare Parodi a margine del comitato direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati, tenutosi al Palazzo di Giustizia di Palermo. xd8/sat/mca2