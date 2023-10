Giustizia, Palma Guarnier “Non vanificare lotta a patrimoni criminali”

PALERMO (ITALPRESS) - “La magistratura attuale è assolutamente all’altezza del compito di aggredire i patrimoni delle organizzazioni criminali: di successi ce ne sono stati tanti, ma non bisogna arretrare né fare proposte di legge che vanifichino quanto fatto finora. Ne ho letta una che vorrebbe agganciare le misure di prevenzione patrimoniale alle condanne degli imputati, ma non la ritengo la strada giusta perché non ci farebbe procedere speditamente come abbiamo fatto fino ad oggi; inoltre è importante attrezzarsi sugli aspetti tecnologici, perché ormai la mafia utilizza mezzi informatici di ampio respiro, come web e metaverso, e dispone di tecnici altamente specializzati”. A dirlo è Annamaria Palma Guarnier, Avvocato generale della Procura presso la Corte d’Appello di Palermo e presidente del Centro studi Cesare Terranova, a margine di un convegno organizzato al Palazzo di giustizia in memoria del giudice assassinato 44 anni fa da Cosa nostra. xd8/vbo/gsl