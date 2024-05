Giustizia, Palamara “Digitalizzare i processi per tempi più brevi”

ROMA (ITALPRESS) - “Con la pandemia, il processo di digitalizzazione in ambito giudiziario ha subito una grande accelerazione. Non basta: lavorare per rendere i tempi dei processi più veloci significa anche incidere sull’uniformità delle decisioni. Tema che sollecita un’altra riflessione: come coniugare l’intelligenza artificiale col processo giudiziario. Ecco una delle grandi sfide che l’Europa dovrà affrontare”. Lo ha detto Luca Palamara, capolista di Alternativa Popolare nell'Italia Centrale, intervenuto a The Watcher Poll, il format di The Watcher Post dedicato alle elezioni europee. sat/gsl (Fonte video: Utopia Studios)