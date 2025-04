Giustizia, Greco “Arrivare al più presto a separazione delle carriere”

ROMA (ITALPRESS) - "Per noi oggi è una giornata molto importante perché possiamo fare il punto su una serie di provvedimenti che da tempo sono in discussione" a partire dalla "riforma dell'ordinamento giudiziario che riguarda la separazione delle carriere: attendiamo questo provvedimento da parte del Parlamento, si andrà quasi sicuramente al referendum. Su questo tema noi avvocati siamo tutti convinti che sia necessario che si arrivi al più presto alla separazione delle carriere, per fare in modo che il principio del giusto processo venga realmente attuato". Lo ha detto il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, a margine dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2025 all'Auditorium Antonianum di Roma. "Oggi nel processo non tutte le parti sono uguali: c'è il giudice da cui l'accusa e la difesa debbono essere equidistanti e l'equidistanza si ha soltanto se si tratta di tre soggetti con carriere differenti. Oggi abbiamo due colleghi nel processo, il giudice e l'accusa, e un estraneo che è il difensore: c'è uno squilibrio notevolissimo a favore dell'accusa e della difesa". xi2/sat/mca1