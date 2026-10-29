Giuseppe Siviglia eletto nuovo presidente del Consorzio sviluppo e legalità

PALERMO (ITALPRESS) – L’assemblea dei sindaci del Consorzio sviluppo e legalità ha eletto all’unanimità come nuovo presidente Giuseppe Siviglia, sindaco di San Giuseppe Jato. La cerimonia si è svolta alla Prefettura di Palermo, ente cardine nel supporto alle attività dell’organismo intercomunale che unisce nove Comuni del territorio: Altofonte, Camporeale, Corleone, Monreale, Partinico, Piana degli Albanesi, Roccamena, San Cipirello e San Giuseppe Jato.

Il Consorzio opera da 25 anni nella gestione e valorizzazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata. Accanto alla restituzione sociale dei patrimoni mafiosi, l’ente promuove la cultura della legalità nel tessuto locale, focalizzandosi in particolare su scuole, università e associazioni giovanili.

“Ringrazio i colleghi sindaci per la fiducia che mi hanno dimostrato, il presidente uscente, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e tutti coloro che hanno contribuito a rilanciare l’azione del consorzio, a partire dal prefetto, Massimo Mariani – ha detto il neo presidente Giuseppe Siviglia, subito dopo l’elezione -. Per me si tratta della terza esperienza alla guida del Consorzio, avendo già ricoperto in passato la presidenza. Abbiamo fondato questa realtà 25 anni fa in un periodo storico estremamente difficile, in cui abbiamo assegnato terreni a diverse cooperative che fanno riferimento all’associazione Libera. Il nostro è stato il primo Consorzio di questo tipo a livello nazionale, diventando un modello di riferimento in tutta Italia per la gestione dei beni confiscati, grazie anche alla costante collaborazione con la magistratura”.

L’obiettivo strategico del nuovo mandato guidato da Siviglia, d’intesa con gli altri primi cittadini, punta a un ulteriore rilancio dell’ente per farne valere l’autorevolezza istituzionale e la capacità d’impatto sul territorio. “Ci siamo sempre assunti la responsabilità di azioni importanti, andando ben oltre le singole appartenenze politiche – conclude Siviglia -. La nostra è e rimarrà un’azione unita che tenta, concretamente, di rendere migliore la nostra società”.

-Foto ufficio stampa sindaco Giuseppe Siviglia-

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