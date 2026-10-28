Carabinieri, il Generale Claudio Domizi visita lo Squadrone Cacciatori nella base di Sigonella

CATANIA (ITALPRESS) – Il Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Genererale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, ha visitato lo Squadrone Cacciatori “Sicilia”, la cui sede è situata all‘interno della base militare di Sigonella. Dopo la resa degli onori iniziali ed il saluto al personale schierato, il Generale ha accolto, all’interno degli uffici del Reparto, gli Ufficiali rappresentanti dei vari Comandi militari presenti all’interno della base, ossia il 41^ Stormo dell’Aeronautica Militare, il Comando NATO ISR Force “Sigonella” e la Compagnia Carabinieri A.M. “Sigonella”.

La visita è proseguita con un breve briefing a cura del Comandante dello Squadrone Cacciatori “Sicilia”, il Tenente Colonnello Marcello Mari, che ha illustrato le attività del Reparto, le peculiarità nell’impiego ed i risultati raggiunti dalla sua istituzione ed una mostra statica dei materiali, degli equipaggiamenti, dei mezzi e dell’armamento in dotazione.

Il Generale Claudio Domizi ha successivamente effettuato un breve giro all’interno del sedime militare aeroportuale per vedere i Comandi e le strutture militari presenti e si è, infine, intrattenuto con i Carabinieri dello Squadrone.

Durante il saluto finale, il Generale ha voluto porre l’accento sull’eccezionale lavoro svolto dai Cacciatori “Sicilia” in ambito Regionale, evidenziati dagli importanti risultati operativi raggiunti nel corso degli anni (nel maggio del 2027 lo Squadrone Cacciatori “Sicilia” festeggerà il decennale dalla sua istituzione) nonchè sull’importanza, per l’Arma dei Carabinieri, di uno strumento operativo quale quello degli Squadroni Cacciatori, unico nel suo genere, connubio tra anima militare e di Polizia Giudiziaria.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).