ROMA (ITALPRESS) – Un appello alle ragazze e ai ragazzi di tutte le regioni italiane per far parte de “La Giuria degli Adolescenti” a Sanremo 2025. A lanciarlo è Radioimmaginaria, la web radio degli adolescenti, che, per il settimo anno consecutivo, coordinerà durante il Festival, la prima giuria nazionale composta da ragazze e ragazzi dagli 11 ai 22 anni.

I giurati, attraverso una piattaforma online, potranno votare ogni sera della gara, i cantanti esprimendosi su “l’outfit più figo, l’esibizione più trash e la canzone preferita”. Il nome del vincitore della Giuria degli Adolescenti verrà comunicato prima dell’annuncio del vincitore ufficiale della 75esima edizione sanremese.

Nel 2019 ha vinto Ultimo, nel 2020 I Pinguini Tattici Nucleari, nel 2021 i Maneskin, nel 2022 Mahmood e Blanco, nel 2023 Lazza e nel 2024 Angelina Mango con “La noia”.

“Negli ultimi anni alcuni vincitori secondo “La Giuria degli Adolescenti” – spiegano gli speaker di Radioimmaginaria – hanno coinciso con quelli ufficiali del Festival e questo fa capire quanto Sanremo si stia avvicinando sempre di più a noi adolescenti”.

“La Giuria degli Adolescenti” è un’iniziativa esterna alla classifica effettiva della gara, nata nel 2019, con l’idea di decretare il vincitore di Sanremo secondo gli adolescenti.

Per iscriversi alla giuria: giuriadegliadolescenti.it

