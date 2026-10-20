Giulia Penna debutta con “Belle e la Bestia”, “Entusiasta del mio primo musical”

MILANO (ITALPRESS) - Prende il via il prossimo 23 ottobre da Siena il tour italiano del musical "Belle e la Bestia", che vede tra i suoi protagonisti, oltre a Sergio Muniz e Fabrizio Voghera, anche Giulia Penna, che interpreta il ruolo di Belle. La cantante, attrice e conduttrice affronterà per la prima volta la sfida del musical con la Compagnia dell'Ora, all'interno di una produzione che toccherà oltre 20 città italiane fino a maggio 2027. "Siamo prontissimi e molto carichi. Per me è il primo musical e sentire il calore del pubblico è la cosa più bella che possa esistere", ha dichiarato l'artista in un'intervista all'agenzia Italpress. trl/gsl