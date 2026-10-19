Made in Italy a Bucarest, otto brand alla Fashion Week con ICE

BUCAREST (ITALPRESS) - A Bucarest otto marchi italiani del tessile e della moda hanno presentato le loro collezioni al Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week Showroom Spring/Summer 2027. L’evento è stato realizzato con la collaborazione di ICE-Agenzia e la Camera Nazionale della Moda Italiana, per favorire lo scambio commerciale tra Italia e Romania. L’obiettivo è sostenere la presenza internazionale del Made in Italy e favorire lo scambio commerciale tra i due Paesi. mrc/gtr