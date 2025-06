Giuli sarà in visita alla Fondazione Ettore Majorana di Erice

ERICE (TRAPANI) (ITALPRESS) – Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sarà in visita ufficiale alla Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica di Erice mercoledì prossimo, in concomitanza con i corsi delle scuole internazionali di neuroscienze e di fisica subnucleare.

La visita si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione della cultura scientifica italiana, con particolare attenzione a poli di eccellenza riconosciuti a livello internazionale. E’ quanto si legge in una nota della Fondazione. Il Ministro, insieme a Lorenzo Zichichi, visiterà i luoghi simbolo della Fondazione fondata dal professore Antonino Zichichi, realtà unica che da decenni coniuga scienze esatte, scienze umanistiche, storia e arte in un contesto storico e paesaggistico straordinario.

Mercoledì, alle ore 12, nell’Aula P.A.M. Dirac dell’Istituto Blackett-San Domenico, avrà luogo la presentazione del protocollo d’intesa tra la Fondazione Ettore Majorana e le quattro principali università siciliane (Palermo, Catania, Messina, Enna), con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra ricerca scientifica e mondo accademico. È prevista la firma del protocollo anche da parte del Ministro Giuli. Interverranno Lorenzo Zichichi, membro del CdA della Fondazione, il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, con gli altri tre rettori; il professore Elio Cardinale, direttore della Scuola di Scienze Mediche della FEM; il professore Pier Francesco Ferrari, direttore della Scuola di Neuroscienze “Sir John Eccles”; il soprintendente Giordano Bruno Guerri; la sindaca di Erice, Daniela Toscano e altre autorità.

Nel pomeriggio, alle ore 17, il Ministro parteciperà alla riapertura ufficiale del Castello di Venere, recentemente restaurato e nuovamente accessibile al pubblico. La visita proseguirà a piedi attraverso il centro storico di Erice.

Alle ore 18, all’Istituto Wigner-San Francesco, il Ministro parteciperà all’inaugurazione di tre importanti mostre allestite negli spazi della Fondazione: “I Troiani di Sicilia. Le donne elime dee e casalinghe”, esposizione con reperti provenienti dal Parco Archeologico di Segesta, fra cui un grande cratere del V secolo a.C., una lunula del II secolo a.C. Sarà presente il direttore del Parco, Luigi Biondo. Sarà anche inaugurata la prima selezione di opere dell’artista inglese Philip Colbert, che reinterpreta in chiave pop con le sue aragoste antropomorfe figure mitologiche classiche come il Centauro, il Minotauro e la Medusa. Infine il Ministro visiterà il nuovo allestimento della mostra “Stelle, costellazioni e oroscopi”, curata dal professore Antonino Zichichi.

Alle 18:45 il percorso proseguirà con la visita alla chiesa di San Pietro della Diocesi di Trapani e al Museo Cordici, dove è appena stata inaugurata la mostra “Niki Berlinguer, la signora degli arazzi”.

La passeggiata culturale si concluderà alla Matrice di Erice (Real Duomo), dove a fine giugno alcune opere di Philip Colbert verranno collocate sulle Mura Ciclopiche dell’VIII secolo a.C. La giornata si concluderà all’Istituto Wigner-San Francesco con un concerto per pianoforte alle ore 20, eseguito dal giovane virtuoso Pyotr Akulov. “La visita del Ministro Giuli rappresenta un’occasione significativa per celebrare la caratura internazionale di Erice e della Fondazione Ettore Majorana e per raccontare una Sicilia di eccellenza, fatta di cultura, ricerca e bellezza”, sottolinea la nota della Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica di Erice.

-Foto ufficio stampa Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica di Erice, a sinistra Alessandro Giuli e Lorenzo Zichichi-

(ITALPRESS).