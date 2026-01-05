ROMA (ITALPRESS) – “Domani alle 9:30 Papa Leone XIV chiuderà la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Sarà presente il Presidente della Repubblica Italiana, oltre alle varie autorità civili e militari, con una massiccia partecipazione dei fedeli. Con un gesto tanto semplice quanto simbolico, con la chiusura dell’ultima porta santa, si chiude il Giubileo ordinario del 2025”. Così Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, alla conferenza stampa sul bilancio del Giubileo.

“Roma, secondo la sua vocazione, ha saputo essere accogliente e ha espresso il volto di una città sicura, dove i vari servizi dai trasporti alla sanità hanno funzionato per il bene della città, dei pellegrini e dei turisti che non sono mancati. Tutto questo ha permesso di verificare che la presenza dei pellegrini non ha tolto nulla a nessuno”, ha aggiunto.

“Il mondo intero è giunto a Roma, sono arrivati pellegrini da ben 185 Paesi. La città è stata sotto i riflettori della stampa internazionale per un anno intero, vincendo comunque la sua sfida. Sono giunti a Roma partecipando a tutti gli eventi giubilari 33.475.369 pellegrini. Le previsioni di 31,7 milioni fatte prima dell’inizio dell’anno santo sono state egregiamente superate: a partire dal mese di maggio c’è stato un picco di presenze inaspettato, ma sempre gestito con molta attenzione”, ha spiegato.

“Il temuto pericolo paventato da alcuni, che la presenza dei pellegrini avrebbe fatto diminuire i turisti o cancellato altri importanti eventi, è stato pienamente smentito dai risultati ottenuti su tutti i fronti. Il Giubileo non è stato un investimento a perdere, è stato piuttosto un volàno che ha incrementato e svilupperà nel futuro una crescita generale, aggiungendo valore alle infrastrutture che rimangono a beneficio della città di Roma e dell’Italia”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).