Giubileo, Gualtieri “Cantiere in Piazza Pia aperto in tempi record”

ROMA (ITALPRESS) - "Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile l'apertura di un cantiere in tempi così rapidi, penso che stiamo battendo tutti i record: si è partiti a gennaio con il Dpcm e abbiamo già il cantiere". Lo ha detto il sindaco di Roma e commissario straordinario per il Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, a margine del sopralluogo del cantiere di piazza Pia. "In pochi mesi siamo riusciti ad aprire il cantiere e questo ci consente di pianificare la chiusura nei tempi previsti e quindi prima del Giubileo" ha aggiunto " non è semplicemente un sottopasso, ma è un sottopasso con lo spostamento di conduttori fognari tra i più grandi della città, è veramente un capolavoro di ingegneria, di capacità di fare le grandi opere". Si tratta di una nuova area pedonale che unirà Castel Sant'Angelo a via della Conciliazione e San Pietro, con il prolungamento di 130 metri del sottovia esistente, lungotevere in Sassia. "Questo intervento ci porterà anche a sanare una situazione che non era più sostenibile, si fa un'opera fondamentale". Il sindaco di Roma ha ricordato che "l'opera sarà finanziata con 70 milioni dei fondi del Giubileo, un intervento cospicuo con una bellissima qualità progettuale che regalerà al mondo e ai romani due bellissime piazze dove oggi ci sono tunnel e macchine". (ITALPRESS) xc3/trl/gsl