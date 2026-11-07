Giovedì 12 novembre Urso incontra il Commissario europeo Kubilius: al centro del bilaterale il futuro dell’accesso allo spazio

ROMA (ITALPRESS) – Giovedì 12 novembre, alle ore 8.15, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, e Autorità delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, incontrerà al Mimit il Commissario europeo per la difesa e lo spazio, Andrius Kubilius, in visita in Italia nell’ambito del suo “Launch tour” europeo per un accesso affidabile, competitivo e resiliente allo spazio.

Al centro del bilaterale, il futuro dell’accesso allo spazio e il ruolo dell’Unione europea nel settore, con particolare attenzione alla normativa europea sullo spazio (EU Space Act), anche in vista della ministeriale intermedia dell’ESA, che il prossimo 15 dicembre riunirà a Roma i ministri responsabili delle politiche spaziali e i vertici delle agenzie spaziali nazionali degli Stati membri.

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