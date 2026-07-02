Giovannini “Il fair play completa e dà il valore di un campione dello sport” / Video

FIRENZE (ITALPRESS) – “È sicuramente molto emozionante per me essere qua oggi in mezzo a così tanti campioni dello sport: il fair play, secondo me, è una base fondamentale per un atleta. Oltre ai risultati sportivi, è quello che completa e dà il valore intrinseco di un campione nello sport“. Lo ha detto il pattinatore Andrea Giovannini fra i premiati della trentesima edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini che vedrà questa sera al teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti.

“Il più bell’esempio di fair play in carriera? Nel mio caso è successo qualche anno fa quando ero ancora un giovane – ha raccontato Giovannini -. Prima di una mass start a un mio avversario si era rotto un laccio della scarpa poco prima della partenza, era un po’ in crisi perché non riusciva a trovare un laccio di riserva. Mi ricordo che gli prestai il laccio e riuscì a competere in quella gara. Secondo me il vero valore di un atleta viene definito anche da come si comporta nel campo, non solo dai risultati che riesce a portare”.

C’è spazio per un commento sulla decisione del Cio di versare un contributo di diecimila dollari a coloro che si qualificano alle Olimpiadi: “Secondo me è un’iniziativa molto utile per gli sport ‘minori’ come il mio, il pattinaggio di velocità, perché non avendo tantissima visibilità, anche a livello economico non ci sono grandissime entrate. Secondo me è un’iniziativa che sarà molto utile nel futuro”.

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