Giovani, Calabresi (H&S) “Vogliamo dare prospettive di carriera”

MILANO (ITALPRESS) - “Se guardo oggi, credo che l’onda della fuga dei cervelli sia in gran parte passata. C'è stata una fuga di figure anche ad alti livelli, ma quello che non è mai stato pienamente compreso è stato a livello di istruzione: sono tanti, molti i giovani che hanno deciso partire ancora prima di formarsi decidendo l'istruzione all'estero". Lo dichiara Niccolò Calabresi, Cluster Leader of Italy, Spain, and Portugal Heidrick & Struggles, intervistato ad "A View from Italy", il format di The Watcher Post condotto da Daniele Capezzone. “Gli incentivi fiscali e i cambiamenti geopolitici degli ultimi anni hanno portato a un rientro. Anche se ci sono ancora giovani che partono per trovare nuove opportunità, ci sono anche tante persone che restano senza avere la possibilità di essere adeguatamente formate e di vedere delle prospettive di carriera. Questa è la nostra sfida”. sat/gtr (Fonte video: Utopia Studios)