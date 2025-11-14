Giovane precipita dal balcone di un b&b a Roma e muore, fermato un 25enne

ROMA (ITALPRESS) – Un 27enne del Frusinate è morto dopo essere precipitato da un B&B al terzo piano di un palazzo nel quartiere Monteverde, a Roma. Fermato un 25enne che era nella stanza con lui. E’ accaduto nella tarda serata di ieri. Da una prima ricostruzione, sembra che i due stessero litigando. Non si esclude che la lite sia proseguita sul balcone da dove é poi precipitato, morendo sul colpo.

Sequestrato l’appartamento, dove i militari della VII sezione del nucleo investigativo hanno effettuato i rilievi: trovata anche della droga. Indagini sono in corso. A dare l’allarme alcuni residenti. I due lavoravano entrambi come commessi nella capitale. La salma, trasportata all’obitorio del Verano, sarà sottoposta a esame autoptico.

