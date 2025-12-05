Giovane egiziano ferito a coltellate a Milano, fermato un connazionale

MILANO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un cittadino egiziano di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio a seguito di accoltellamento di un suo connazionale. La sera del 25 novembre, un giovane cittadino egiziano di 19 anni era stato gravemente ferito da due colpi di arma da taglio, uno all’addome e uno al torace, nei pressi di un noto fast food in Piazza Duomo. A causa delle ferite riportate, la vittima era stata trasportata in emergenza presso l’ospedale Fatebenefratelli dove era stata sottoposta a un immediato intervento chirurgico: secondo i sanitari, in assenza di cure tempestive, le ferite avrebbero potuto essere letali per il giovane.

Le indagini hanno permesso di identificare il presunto responsabile: un giovane di 21 anni, anche lui di nazionalità egiziana, irregolare e con precedenti, che avrebbe agito al culmine di screzi insorti con la vittima nei giorni precedenti, probabilmente dettati da motivi di gelosia. L’indagato, raggiunto da un provvedimento di fermo, è stato rintracciato in provincia di Bologna, a Valsamoggia, dove si era rifugiato presso il fratello. Il provvedimento è stato convalidato dal gip del Tribunale di Bologna e l’indagato è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale del capoluogo emiliano.

