Giovane accoltellato in rissa nell’Agrigentino, in 9 ai domiciliari

Giovane accoltellato in rissa nell’Agrigentino, in 9 ai domiciliari

AGRIGENTO (ITALPRESS) - I Carabinieri della Compagnia di Sciacca, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo, stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di 9 giovani, indagati per porto illegale di armi e rissa aggravata avvenuta la notte dello scorso 13 luglio sull'arenile di Porto Palo di Menfi e culminata con l'accoltellamento di un ragazzo di origini egiziane. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Sciacca, su richiesta della locale Procura. La rissa sembra sia nata per uno sguardo di troppo in uno dei locali estivi della rinomata località balneare. vbo/mca1 (Fonte video: Carabinieri Agrigento)