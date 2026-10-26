Giovane accoltellato e ucciso al parco Dora a Torino, fermato il presunto assassino

TORINO (ITALPRESS) – Nella notte tra sabato e domenica, la Polizia ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Torino diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, a carico di un uomo di nazionalità romena gravemente indiziato del reato di omicidio di un giovane, accoltellato nel parco Dora la sera dello scorso 23 ottobre.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile sotto il coordinamento della Procura di Torino, ha preso avvio nel pomeriggio di venerdì quando, intorno alle 17.40, è stata segnalata al numero di emergenza la presenza di un uomo, riverso a terra in una pozza di sangue, all’interno del parco. La vittima, successivamente identificata con un ragazzo diciannovenne di origini senegalesi, è stata soccorsa da personale sanitario e trasportata in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco, dove è morta poco dopo per una profonda ferita alla gola provocata da un’arma bianca.

I successivi accertamenti investigativi hanno consentito di individuare il presunto responsabile dell’aggressione e di ricostruire la dinamica della vicenda. È emerso come l’aggressione sia da ricondurre a vicissitudini legate alla compravendita di stupefacenti. Sulla scorta delle risultanze investigative raccolte, il pm titolare delle indagini ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto per il reato di omicidio volontario a carico dell’uomo che, dopo essere stato rintracciato, è stato condotto in carcere.

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