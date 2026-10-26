Ascensori bloccati, in Italia un intervento dei Vigili del Fuoco ogni 18 minuti

MILANO (ITALPRESS) – In Italia i Vigili del Fuoco intervengono per ascensori bloccati in media ogni 18 minuti. Secondo l’Annuario statistico 2025 del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, gli interventi nel solo 2024 sono stati 28.636, contro i 25.570 del 2023, con un incremento del 12% in un anno e di quasi il 40% rispetto ai 20.521 casi del 2015. Numeri in aumento nel 2025 e 2026. Dei 28.636 interventi, 7.011 sono stati ricondotti al funzionamento difettoso di impianti o macchinari. Si tratta di dati relativi alle operazioni di soccorso, non necessariamente a incidenti con conseguenze fisiche per gli utenti.

“Con circa un milione di ascensori in esercizio e una parte significativa del parco impianti tecnologicamente datata, il tema della sicurezza assume crescente rilevanza, soprattutto per anziani, persone con disabilità e cittadini con mobilità ridotta. La sfida è affiancare alla manutenzione obbligatoria una gestione più evoluta, fondata su prevenzione, valutazione del rischio e programmazione degli interventi”, afferma in una nota Everest Ascensori, azienda italiana con quasi settant’anni di storia e sedi a Milano e Piacenza, che lancia “Impianto Sicuro”, un programma che prevede l’analisi delle condizioni degli ascensori, l’individuazione dei componenti critici, la definizione delle priorità di intervento e la pianificazione delle attività di manutenzione e modernizzazione. “La sicurezza non può essere affidata soltanto alla manutenzione periodica: richiede metodo, programmazione e una gestione documentata del rischio”, sottolinea Paolo Pozzoni di Everest Ascensori. “L’ascensore è un’infrastruttura quotidiana spesso invisibile, ma essenziale per la mobilità e l’accessibilità di milioni di persone. La sua affidabilità è una responsabilità che richiede competenza, prevenzione e investimenti nel tempo”, prosegue.

– foto ufficio stampa Everest Ascensori –

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