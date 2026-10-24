Giovane accoltellato e ucciso al Parco Dora a Torino, è caccia al killer

TORINO (ITALPRESS) – Un giovane è morto dopo essere stato accoltellato al Parco Dora, alla periferia di Torino. La vittima, sui 20 anni, secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, è stata trovata ieri agonizzante, con una ferita all’addome, vicino a un monopattino. A dare l’allarme è stato un residente della zona, che avrebbe visto una persona allontanarsi di corsa. Il giovane è stato trasportato in ospedale, dove è deveduto poco dopo. Sulla vicenda indagano gli agenti la Squadra mobile di Torino.

– foto di repertorio IPA Agency –

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