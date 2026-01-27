ROMA (ITALPRESS) – Numeri. Corpi. Vite. Per non dimenticarle. ‘Per non dimenticare’. È il progetto grafico realizzato dagli allievi e dai docenti del biennio in Design per l’editoria dell’Accademia di Belle Arti di Catania in occasione del Giorno della Memoria. Un lavoro che abbraccia e unisce il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e tutto il mondo dell’Alta Formazione, gli Atenei, gli Enti scientifici e le Istituzioni dell’Alta Formazione, Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) nella ricorrenza del 27 Gennaio. Un lavoro grafico d’impatto, forte, diretto, senza retorica, che vuole puntare sul valore della Memoria. Perché è solo la ‘Memoria che rende liberi’, come spiegano gli stessi giovani designer parlando della loro realizzazione.

“La Memoria non è un rito, ma un esercizio di responsabilità che riguarda il presente, perché la Shoah continua a interrogare le coscienze – dice il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini -. Ringrazio le allieve e gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catania per questo video che affronta quella tragedia con uno sguardo lucido, ricordandoci fin dove può spingersi l’odio quando viene normalizzato. Custodire la Memoria, anche attraverso la cultura e la formazione – conclude il ministro Bernini – significa difendere la dignità umana e trasmettere alle nuove generazioni il valore della consapevolezza e del rispetto”.

Dal 2019 l’Accademia di Belle Arti di Catania – guidata dal direttore Gianni Latino – è impegnata in modo continuativo nelle iniziative di commemorazione del Giorno della Memoria. Da Catania a Milano, da Roma a Siracusa, l’Accademia ha promosso e partecipato a diverse tappe di confronto e di coinvolgimento attivo, attraverso la produzione di lavori comunicativi pensati con l’obiettivo di costruzione e la trasmissione di senso, di storie e di Memoria a servizio della società civile. Dalle mostre, ai seminari, ai concerti, a interpretazioni teatrali: in questi giorni sono tanti gli appuntamenti promossi da Università, Enti di Ricerca e Istituzioni AFAM per commemorare la ricorrenza del 27 gennaio. Un programma ricco di iniziative ed eventi. Il calendario degli appuntamenti è disponibile nella sezione web dedicata all’interno del portale del MUR: https://www.mur.gov.it/it/comunicazione/eventi/giorno-della-memoria -2026.

