VENEZIA (ITALPRESS) – Il giorno della laurea in Piazza San Marco festeggia, nel 2025, la 50esima cerimonia. Il prossimo 9 aprile, infatti, si terrà l’evento di proclamazione per le laureate e i laureati triennali dell’Università Ca’ Foscari Venezia della sessione primaverile. La data è stata concordata con il Comune di Venezia che, dal 2011, concede la ‘Piazza’ per questa iniziativa. Le cerimonie per la sessione estiva e autunnale si svolgeranno rispettivamente il prossimo 11 e 12 novembre.

Dal 2011 a oggi, Ca’ Foscari ha proclamato nella splendida cornice di Piazza San Marco circa 40mila laureate e laureati e accolto ospiti di rilievo sul palco di laurea. Come da tradizione, anche le prossime cerimonie ospiteranno il discorso della rettrice e i saluti dell’Amministrazione comunale, a suggellare l’intento condiviso di offrire un’occasione per celebrare la laurea e lasciare un ricordo indelebile a migliaia di studentesse e studenti e alle loro famiglie. Molti di loro provengono da altre regioni o dall’estero e il giorno della laurea è una grande occasione per promuovere la bellezza e l’attrattività di Venezia al di fuori del territorio locale.

“Si tratta di un’opportunità – ha dichiarato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro – per promuovere il nostro sistema universitario all’interno del progetto Venezia Città Campus. L’obiettivo primario è far sì che Venezia rappresenti la città ideale per la comunità universitaria e che quest’ultima costituisca l’elemento fondante della città medesima. Si tratta di un progetto-pilota che mira ad instaurare nuove relazioni tra gli atenei, le imprese e i territori, contribuendo a rafforzare il diritto allo studio, la didattica innovativa e percorsi che sappiano guardare al futuro, che sappiano anticipare le necessità del mondo delle imprese e della società in cui i ragazzi e le ragazze dovranno cercare lavoro una volta terminati gli studi”.

“Il giorno della laurea in Piazza San Marco – ha precisato la rettrice di Ca’ Foscari Tiziana Lippiello – è una iniziativa entrata nel cuore delle nostre studentesse e dei nostri studenti e delle loro famiglie. Dedicare loro questo momento speciale è diventata una tradizione cui teniamo molto, consapevoli delle emozioni che suscita e del valore che ha per la nostra comunità studentesca. Celebrare le lauree triennali a San Marco significa inoltre stringere il legame con la città che dal 1868 accoglie Ca’ Foscari. Un ateneo che con le sue attività didattiche, di ricerca e di valorizzazione delle conoscenze contribuisce a fare di Venezia una città aperta al mondo e all’innovazione. Per questo voglio ringraziare il Comune per la continua e leale collaborazione che ci consente di mantenere viva quella che è diventata ormai una tradizione”.

La cerimonia in Piazza San Marco è organizzata grazie alla disponibilità e al sostegno del Comune di Venezia, di Vela Spa e di Veritas. Si ringraziano la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna.

