Giornata per le vittime di mafia, Tajani “Ricordare è una scelta”

ROMA (ITALPRESS) – “Ricordare è una scelta. Significa non voltarsi dall’altra parte, stare accanto alle famiglie delle vittime innocenti e trasformare la memoria in impegno quotidiano contro la mafia e la criminalità organizzata: legalità, giustizia, sicurezza, tutela di chi denuncia e rispetto per chi serve lo Stato. Per non dimenticare, mai”. Così su X il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.
– Foto IPA Agency –
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