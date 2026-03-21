Giornata per le vittime di mafia, Tajani “Ricordare è una scelta”

ROMA (ITALPRESS) – “Ricordare è una scelta. Significa non voltarsi dall’altra parte, stare accanto alle famiglie delle vittime innocenti e trasformare la memoria in impegno quotidiano contro la mafia e la criminalità organizzata: legalità, giustizia, sicurezza, tutela di chi denuncia e rispetto per chi serve lo Stato. Per non dimenticare, mai”. Così su X il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).