Giornata mondiale del cuore, percorso condiviso per la prevenzione

ROMA (ITALPRESS) - Rafforzare la prevenzione cardiovascolare, avviando un percorso condiviso per l'applicazione strutturata del test diagnostico della Lipoproteina(a) nei soggetti a rischio: è questo l'obiettivo dell'evento istituzionale in occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2025, che si è tenuto presso la Sala degli Atti Parlamentari del Senato, su iniziativa della Senatrice Elena Murelli, Membro della 10ª Commissione Permanente e Presidente dell'Intergruppo parlamentare sulle malattie cardio, cerebro e vascolari. L'incontro, svolto con il contributo non condizionante di Novartis Italia, ha rappresentato un momento di confronto tra Istituzioni, comunità scientifica e associazioni di pazienti, con l'intento di promuovere la costituzione di un piano nazionale per la prevenzione cardiovascolare e di definire un quadro operativo per l'inserimento sistematico del test Lp(a) nei percorsi clinico-assistenziali. f04/mgg/gsl