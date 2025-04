La giornata mondiale della danza su Rai 1 con Roberto Bolle

ROMA (ITALPRESS) – Domani si festeggia la Giornata Mondiale della Danza e, per l’occasione, Rai1 propone in prima serata “Viva la Danza”, spettacolo ideato da Roberto Bolle qui alla seconda edizione. Gli appassionati di danza, e non solo, vedranno danzare, oltre a Bolle, ballerini del calibro di Nicoletta Manni e Martina Arduino (rispettivamente Étoile e Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano), Toon Lobach partner di Bolle in alcuni passi a due di grande emozione come “Moonlight”, il giovanissimo talento di Emiliano Fiasco (a soli 16 anni già protagonista del musical “Billy Elliott”), il russo Ildar Young e l’ucraina Anastasia Matvienko, Shale Wagman dall’Opéra di Parigi, Maia Makhateli del Dutch National Ballet di Amsterdam e Motoki Kiyota dell’Hungarian National Ballet di Budapest.

Di grande impatto emotivo alcune performance realizzate in luoghi d’arte trasformati in inediti palcoscenici, a partire dalla straordinaria mostra dedicata a Caravaggio di Palazzo Barberini a Roma (allestita in occasione del Giubileo 2025) che raccoglie ben 22 dipinti dell’artista. Qui Bolle danzerà un passo a due, insieme con il Primo Ballerino del Teatro alla Scala Timofej Andrjashenko, tratto dall’opera “Caravaggio” di Mauro Bigonzetti che per la prima volta debutterà quest’anno al Teatro del Maggio Fiorentino a Firenze (dal 9 all’11 maggio) e poi a Milano al Teatro degli Arcimboldi (dal 15 al 21 maggio). Tra le location più suggestive anche il Teatro La Fenice, Palazzo Ducale e Ca’ d’Oro di Venezia dove vedremo esibirsi anche gli artisti del Cirque du Soleil. A condurre la serata sarà Serena Rossi; ospiti dell’evento saranno Claudio Santamaria, Gianna Nannini, Jacopo Veneziani e Geppi Cucciari.

Mentre il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il sottosegretario allo stesso ministero Gianmarco Mazzi e il direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai Williams Di Liberatore concordano sul fatto che “ci sono eventi, come questo, che in Italia solo la Rai è in grado di fare” perché “la Rai ha una storia lunga e nelle immagini c’è una sapienza che viene da lontano” e lodano Bolle come “ambasciatore della sua arte”, il diretto interessato parla dell’evento come di “un bellissimo momento per celebrare la danza nella sua giornata. Ballare nelle sale vuote con le opere di Caravaggio alle pareti, interpretare il ruolo di Caravaggio in quel contesto è stato emozionante, come se la sua forza, la sua potenza e anche la sua trasgressione entrassero in me e mi dessero un’energia diversa”.

Per Bolle “tutto quello che abbiamo realizzato è qualcosa che è in perfetta continuità con quello che ho sempre pensato fosse importante: portare la danza fuori dai teatri e abbinarla a luoghi straordinariamente belli per darle maggiore importanza e far vivere quei luoghi in modo diverso. Qui abbiamo fatto un passo ulteriore su quel percorso”. Il ballerino conclude: “Sono contento di portare ancora una volta su Rai1 tanti artisti e tanta bellezza nella prima serata di Rai1. La danza porta tanti valori, è maestra di vita e queste prime serate cambiano il modo in cui è percepita la danza e ispirano tanti giovani verso valori come quelli del lavoro, della dedizione, dell’impegno quotidiano e della volontà di raggiungere qualcosa di bello. Serate così lasciano segni e piantano semi perché qualcosa possa germogliare”.

