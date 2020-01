Giornata Memoria, Palazzo Lascaris apre le porte agli studenti

Il 27 gennaio la sede del consiglio regionale del Piemonte ha aperto le porte a 109 studenti per coinvolgerli in un percorso interattivo per stimolarli a una riflessione su quello che è stato l'Olocausto e quel che ancora -purtroppo- sono discriminazione, razzismo e violenza in troppe parti del mondo. col/mgg