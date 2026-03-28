Giorgia tornerà in autunno con “G-Last Call”: ecco le date

ROMA (ITALPRESS) – Continua il successo live di Giorgia: dopo il tutto esaurito nel 2025, anche la seconda parte di tour nei palasport ha registrato un sold out dopo l’altro per un totale di 19 date.

Dopo i palasport e il tour estivo che la vedrà protagonista da luglio, quest’autunno l’artista tornerà con “G-Last Call”, che partirà il 19 settembre con una data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo, proseguirà poi con i due appuntamenti speciali già annunciati alla Reggia di Caserta (21 settembre) e all’Arena di Verona (28 settembre), farà tappa nella “sua” Roma il 24 settembre, e si concluderà con una serata-evento il 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano, dove Giorgia condividerà il palco con gli artisti che hanno fatto parte degli ultimi due anni di viaggio musicale straordinario. Con questi ultimi due appuntamenti si arriva a quota 6 date a Roma e 4 date a Milano.

-Foto ufficio stampa On-

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