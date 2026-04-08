Giorgetti riceve Sejourné, focus sulle ricadute economiche dei conflitti

ROMA (ITALPRESS) – Giorgetti ha ricevuto al Mef Stéphane Séjourné. Al centro dell’intenso e cordiale colloquio ricadute economiche dei conflitti e crisi MO. Giorgetti ha evidenziato l’opportunità di regole flessibili europee per specifici, temporanei impatti negativi soprattutto in campo energetico.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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