ROMA (ITALPRESS) – “In termini prettamente economici, se, e dico se, la Juve ha fatto un falso in bilancio, perchè togliere i punti? Se ragionassi come l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza gli sequestrerei lo stadio: visto che ha lo stadio di proprietà, gli creo un danno economico su quello”. E’ il pensiero del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto a margine di un evento al Foro Italico, sulle vicende extracampo che riguardano la società bianconera. “Siamo arrivati a livelli parossistici dove si tifa per questo o quell’altro giudice sportivo – sottolinea – Andrebbe un pò ripensato tutto questo sistema altrimenti diventa un casino. Sulla giustizia sportiva avevo avviato, in parallelo con Sport e Salute, una prospettiva di riforma, confidando che il sistema sport fosse in grado di autonormarsi. E’ evidente che il sistema della giustizia sportiva concepito negli anni 60-70 adesso non può funzionare. La terzietà c’è sempre ma non è possibile che gli organi di giustizia sportiva vengano eletti assieme a chi vince le elezioni nelle Federazioni. Abbiamo un Consiglio di Stato, gli Avvocati di Stato, la Corte dei Conti che sono impegnati in faticosissimi processi sportivi, gratuitamente. Ognuno faccia il suo mestiere”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

