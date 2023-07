ROMA (ITALPRESS) – Nuovo capitolo professionale per la cantautrice italo-francese Giordana Angi, protagonista di numerosi progetti internazionali. Dopo il successo di J’Etais pas fait pour le bonheur, realizzato con Pascal Obispo, da settimane nella top 10 dell’AirPlay e in vetta nelle chart francesi, domani sul palco dell’auditorium Parco della Musica in Roma, la cantante duetterà con Sting, in occasione della terza tappa italiana del suo tour. I due si esibiranno per la prima volta insieme in For her love/Amore, brano della rockstar britannica riadattato in italiano dalla stessa Giordana Angi.

