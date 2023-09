ROMA (ITALPRESS) – Il collegio del Tribunale federale, composto dal presidente Marco Leoni e dagli avvocati Daniela Corengia e Antonio Cippone, dopo essersi riunito in camera di consiglio per circa due ore e mezza, ha emesso il suo verdetto comminando un’ammonizione a Emanuela Maccarani, l’allenatrice delle Farfalle azzurre ed ex direttrice dell’Accademia federale di Desio, accusata da alcune ex allieve di abusi e violenze psicofisiche, per “aver pronunciato in più occasioni espressioni inadeguate nel corso degli allenamenti”. Assolta, invece, la sua vice Olga Tishina. Il Collegio si riserva il deposito delle motivazioni entro 10 giorni.

“Sono stati 11 mesi estremamente difficili per quel che riguarda la mia persona e la mia figura professionale. Questa ferita mi rimarrà per tutta la vita”. Così Emanuela Maccarani, l’allenatrice delle Farfalle azzurre ed ex direttrice dell’Accademia federale di Desio, accusata da alcune ex allieve di abusi e violenze psicofisiche, a margine della sentenza del collegio del Tribunale federale che le ha comminato un’ammonizione. “La mia coscienza è tranquilla al punto che mi ha permesso di lavorare in questi mesi. Avete potuto sentire le motivazioni e le deposizioni fatte dagli avvocati e di conseguenza i fatti si sono esposti con chiarezza”, conclude Maccarani.

