Gigi D’Alessio torna sul palco con ‘Gigi Palasport 2026’

ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver infiammato gli stadi italiani e in attesa delle sette straordinarie serate a Piazza del Plebiscito, previste a settembre, Gigi D’Alessio è pronto a tornare dal vivo con “Gigi Palasport 2026″: un nuovo tour che partirà il 18 marzo dal Palasport di Roma e toccherà i principali palazzetti di tutta Italia.

I biglietti per le date di “Gigi Palasport 2026” sono disponibili da ora in esclusiva in prevendita al seguente link https://www.gigidalessioofficial.it/palasport-2026-prevendita-antic ipata/ , seguendo le indicazioni che verranno date. Le prevendite generali apriranno alle ore 18 su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Per maggiori info: www.friendsandpartners.it Un nuovo travolgente capitolo da scrivere del suo percorso live all’insegna della grande musica e delle emozioni per ripercorrere insieme oltre trent’anni di carriera, dai grandi successi fino all’ultimo singolo, già amatissimo “Un selfie con la vita”, uscito lo scorso 18 luglio e candidato a diventare un nuovo inno per il pubblico che da sempre lo segue con affetto.

Questo il calendario in aggiornamento: 18 marzo Rroma – Palazzo dello Sport; 20 marzo Bari – Palaflorio; 23 marzo Firenze – Nelson Mandela Forum; 25 marzo Torino – Inalpi Arena; 11 aprile Padova – Kioene Arena; 17 aprile Ancona – Palaprometeo; 18 aprile Bologna, Unipo Arena. Dopo un’estate già eccezionale, segnata dal doppio sold out per il suo attesissimo ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che ha accolto oltre 100.000 spettatori e la prima volta al Circo Massimo a Roma, Gigi si prepara a tornare nell’abbraccio della sua città. Ben sette serate in programma il 19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre, di cui 5 già sold out, in Piazza del Plebiscito che, polverizzando ogni record precedente, fanno salire così quota 22 live in soli 4 anni sul palco di una delle piazze più iconiche d’Italia.

– Foto ufficio stampa Gigi D’Alessio –

(ITALPRESS)