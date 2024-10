ROMA (ITALPRESS) – Arriva a grande sorpresa con un annuncio sui social un altro straordinario regalo di Gigi D’Alessio, “GIGI for XMAS, La Festa…”: il raddoppio della data all’Unipol Forum di Milano che arriva alla fine del tour nei Palasport, il 21 dicembre prossimo. Una vera e propria strenna sotto l’albero, per concludere insieme al proprio pubblico un anno di eventi meravigliosi, sempre sold out, in piena atmosfera natalizia.

Una serata che sarà quindi ancora più magica, immersa nel clima di Natale, con tanta musica e imperdibili sorprese: uno spettacolo unico con performance esclusive in un’atmosfera festosa e coinvolgente, gran finale di un ricchissimo tour invernale che inizierà tra poco più di un mese e che toccherà tutti i più importanti Palazzetti d’Italia, da nord a sud.

I biglietti di “GIGI for XMAS, La Festa…”, prodotto da GGD e Friends & Partners, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

foto: ufficio stampa Gigi D’Alessio

(ITALPRESS).