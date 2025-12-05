Giarratano “Simulazioni avanzate su tutte le discipline sanitarie”

PALERMO (ITALPRESS) - "Questo centro permetterà di fare simulazioni avanzate su tutte le discipline di tipo sanitario, con una collocazione particolare: al piano di sotto abbiamo 24 posti letto di terapia intensiva e al pianterreno pronto soccorso e area emergenza, quindi chi viene formato passa dalla simulazione alla vita reale". Così Antonino Giarratano, responsabile didattico-scientifico del Centro di simulazione in area medica ad alta fedeltà (Sim.Tra.Cc) a margine dell'inaugurazione al Policlinico di Palermo. xd8/vbo/mca3