Giani “L’Elba è una parte preziosa della Toscana e merita attenzione costante”

FIRENZE (ITALPRESS) – “All’Isola d’Elba insieme ai sindaci. Un confronto concreto sui bisogni del territorio. L‘Elba è una parte preziosa della Toscana e merita attenzione costante, non solo nei momenti di emergenza o nei mesi estivi. Continuiamo a lavorare insieme, con serietà e spirito di squadra, per dare risposte ai cittadini”. Lo ha scritto sul suo profilo Instagram il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. La prima tappa odierna all’Isola d’Elba di Giani è stata a Portoferraio. “Abbiamo presentato i lavori di restauro della Biblioteca Foresiana-ha spiegato Giani-. Un intervento importante per mettere in sicurezza il tetto e proteggere un luogo fondamentale per la storia e la cultura dell’Isola d’Elba”.

