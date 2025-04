FIRENZE (ITALPRESS) – “Innanzitutto io vorrò, finito ed esaurito quello che è il percorso di lutto, anche parlarne nel Consiglio regionale. Sarebbe molto importante lasciare un segno di Papa Francesco in una delle attività di vita più importanti della Toscana e conseguentemente penseremo bene come farlo, ma è bene che con il suo nome rimanga in questa Regione il senso del ruolo nella storia che egli ha esercitato e del suo profondo rispetto, affetto, amore che ha manifestato per la nostra terra”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a chi gli ha chiesto se proprio la Toscana come Regione farà qualcosa per ricordare e commemorare Papa Francesco scomparso ieri.

