Giani “Ho firmato la mia candidatura a Presidente della Toscana”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Ho firmato la mia candidatura a Presidente della Toscana. Un momento che racchiude tutta la mia emozione, il senso di responsabilità e l’amore per questa terra”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook l’attuale presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“Lo faccio insieme a una squadra unita: Ps, M5S, Avs e Giani Presidente – Casa dei Riformisti perchè solo insieme possiamo costruire una Toscana più giusta, solidale e sostenibile. Forza!”, ha sottolineato Giani.

– foto Ipa agency –

(ITALPRESS).